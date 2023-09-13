Українська розвідка підтвердила ураження російських суден у Севастополі

11:57 13 вересня Київ, Україна

Українська розвідка підтвердила інформацію про ураження двох російських суден у Севастополі. Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Однак, конкретних відомостей про уражені судна не було надано.



Згідно з даними Telegram-каналів SHOT і Baza, йдеться про великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", які спалахнули в результаті інциденту. Обидва судна перебували на ремонті в сухому доку на момент інциденту.



Тим не менш, низка аналітиків, які займаються відкритим дослідженням джерел (OSINT), після аналізу супутникових знімків висловили припущення, що пошкодження могли бути завдані великому десантному кораблю "Ропуча" та підводному човну типу KILO, який може носити ракети "Калібр".

Обидва ці судна також перебували в сухому доці в Севастополі на момент інциденту, який викликав великий інтерес та обговорення у світових ЗМІ.