Українська розвідка пояснила мету фейку кремля про систему Patriot

12:09 19 травня Київ, Україна

Російська федерація не досягла бажаних результатів у своїй інформаційно-психологічній операції, пов'язаній із присутністю "безпілотників над кремлем". Тому вони вигадали новий фейк про нібито знищення системи Patriot в Україні.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

За даними, безпілотник, який спостерігали над кремлем, та його нібито українське походження, є суто маніпулятивною операцією, задуманою російською владою з метою впливу на власне населення.

"Їхньою метою є створення образу необхідності у військових діях та захисту від нібито України та західного світу. Однак ця інформаційна операція їм не вдалася достатньою мірою, щоб досягти запланованих результатів. Тим не менш, вони розуміють, що наявна ситуація може призвести до додаткових репутаційних втрат, і тому росіяни прийняли рішення нібито завдати удару у відповідь, при цьому прикрившись знищенням чогось значного", - підкреслив Черняк.

Саме тому російська федерація намагається переконати у своїй здатності "помститися" та "знищити" систему Patriot.