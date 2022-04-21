Українська розвідка доповіла про переважання в арсеналі рф радянської військової техніки

10:43 21 квітня Київ, Україна

Російське військове командування для відновлення своїх бойових можливостей все частіше вдається до використання техніки радянського виробництва, яка тривалий час перебувала на базах зберігання. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Рішучий опір та стійкість української армії завадили російським планам у короткий термін досягти мети та створили необхідність постійного поповнення особовим складом та військовою технікою російського угруповання у зв'язку з великими втратами.



«Для відновлення своїх бойових здібностей зс росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка тривалий час (з 1970-х років) перебувала на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для безперервного обстрілу українських міст», – йдеться у повідомленні.



Зокрема, протягом квітня:



- з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ «Мста-С»;



- із 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ «Акація»;



- з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акація», 20 САУ «Гвоздика»;



- із 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ «Ураган» та 11 ТРК «Точка-У».



Крім того, у н.п. Київський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: шести РСЗВ «Град»; 8 РСЗВ «Ураган» та 7 ТОМ РСЗВ «Ураган». За попередніми даними, техніку знято з арсеналів Західного ВО.

Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ЦКУ). Обслуговування та ремонт здійснюються підрозділами 215 ОРВБ (Маршала Жукова) 20А.