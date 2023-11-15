Українська ППО знищила штурмовик Су-25, БПЛА та ракету Х-59

09:27 15 листопада Київ, Україна

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, 2 ударні БПЛА типу Shahed-136/131, 17 розвідувальних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 листопада.



Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад пально-мастильних матеріалів російського окупаційного війська.