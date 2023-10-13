Українська прикордонна служба запобігла контрабанді електроніки на 10 млн гривень

Українські прикордонники виявили в автобусі, що прямував із Чехії, велику партію смартфонів та планшетів. Попередньо сума оцінки товару становить понад 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Прикордонники виявили знахідку за допомогою системи сканування. У ДПСУ наголосили, що гаджети були заховані під сидіннями пасажирів і навіть у туалеті під обшивкою.
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