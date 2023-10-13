Українська прикордонна служба запобігла контрабанді електроніки на 10 млн гривень

17:46 13 жовтня Київ, Україна

Українські прикордонники виявили в автобусі, що прямував із Чехії, велику партію смартфонів та планшетів. Попередньо сума оцінки товару становить понад 10 мільйонів гривень.



Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Партію нових телефонів Apple і Xiaomi, а також планшетів Redmi виявили в автобусі, що прямував з Чехії", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники виявили знахідку за допомогою системи сканування. У ДПСУ наголосили, що гаджети були заховані під сидіннями пасажирів і навіть у туалеті під обшивкою.