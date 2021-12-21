Українська делегація відвідала Ізраїль: про що говорили

10:00 13 квітень Київ, Україна

Українська делегація на чолі з Олексієм Резніковим відвідала Державу Ізраїль, учасники обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, а також ситуацію на Донбасі.

До складу делегації увійшли віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Ігор Жовква та заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба глави держави.



Відзначається, що в ході візиту відбулися зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, радником з питань національної безпеки і головою Ради з питань національної безпеки Меїром Бен-Шабатом, міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері, політичним директором, заступником генерального директора МЗС Ізраїлю Алоном Баром і заступником міністра охорони здоров'я Ізраїлю Йоавом Кішем.

"Учасники обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема, взаємодію в сфері торгівлі та інвестицій. Було домовлено продовжувати співпрацю між Україною і Ізраїлем в подоланні пандемії COVID-19", - інформували в ОП.

Сторони також обговорили питання можливої співпраці при виробництві вакцин, в тому числі вакцин проти COVID-19, і обмінялися досвідом організації щеплень вакциною, яка вимагає ультранизьких температур зберігання.



За даними пресслужби Офісу Президента, додатково йшлося про професійні епідеміологічні питання для спрощення перетину кордонів між державами і вже розпочату підготовку до святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.



Крім того, особливу увагу було приділено протидії російській агресії і ситуації на Донбасі. Повідомляється, що ізраїльська сторона підтвердила непохитну підтримку України в прагненні до миру і збереження її суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.



В ОП додали, що в ході зустрічей сторони домовилися про підтримку наявної динаміки контактів на вищому рівні протягом року.