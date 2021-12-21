Українська делегація відвідала Ізраїль: про що говорили

Українська делегація на чолі з Олексієм Резніковим відвідала Державу Ізраїль, учасники обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, а також ситуацію на Донбасі.
До складу делегації увійшли віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Ігор Жовква та заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба глави держави.
Відзначається, що в ході візиту відбулися зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, радником з питань національної безпеки і головою Ради з питань національної безпеки Меїром Бен-Шабатом, міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері, політичним директором, заступником генерального директора МЗС Ізраїлю Алоном Баром і заступником міністра охорони здоров'я Ізраїлю Йоавом Кішем.
Відзначається, що в ході візиту відбулися зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, радником з питань національної безпеки і головою Ради з питань національної безпеки Меїром Бен-Шабатом, міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері, політичним директором, заступником генерального директора МЗС Ізраїлю Алоном Баром і заступником міністра охорони здоров'я Ізраїлю Йоавом Кішем.
Сторони також обговорили питання можливої співпраці при виробництві вакцин, в тому числі вакцин проти COVID-19, і обмінялися досвідом організації щеплень вакциною, яка вимагає ультранизьких температур зберігання.
За даними пресслужби Офісу Президента, додатково йшлося про професійні епідеміологічні питання для спрощення перетину кордонів між державами і вже розпочату підготовку до святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.
Крім того, особливу увагу було приділено протидії російській агресії і ситуації на Донбасі. Повідомляється, що ізраїльська сторона підтвердила непохитну підтримку України в прагненні до миру і збереження її суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.
В ОП додали, що в ході зустрічей сторони домовилися про підтримку наявної динаміки контактів на вищому рівні протягом року.
За даними пресслужби Офісу Президента, додатково йшлося про професійні епідеміологічні питання для спрощення перетину кордонів між державами і вже розпочату підготовку до святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.
Крім того, особливу увагу було приділено протидії російській агресії і ситуації на Донбасі. Повідомляється, що ізраїльська сторона підтвердила непохитну підтримку України в прагненні до миру і збереження її суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.
В ОП додали, що в ході зустрічей сторони домовилися про підтримку наявної динаміки контактів на вищому рівні протягом року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі