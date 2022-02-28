Українська делегація без Зеленського прибула до Гомеля на переговори з Росією

11:58 28 лютий Київ, Україна

До складу делегації увійшли голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.



Ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.



Делегація РФ перебуває у Білорусі з 27 лютого. Переговори мали розпочатися в неділю, але їх перенесли, оскільки українська делегація затрималася, бо вирушила на місце через Польщу.