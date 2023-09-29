"Українська бронетехніка" завершила випробування чергової партії мінометів калібром 120 мм

19:57 28 вересня Київ, Україна

Компанія "Українська бронетехніка" завершила приймально-здачу випробування чергової партії 120-мм мінометів МП-120 для потреб Збройних сил України.
 
Про це повідомляє прес-служба "Української бронетехніки".

У компанії зазначають, що випробування контролю якості проходить кожен міномет, який передається до військ.

За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, на цих випробуваннях було відстріляно останні зразки продукції і тим самим завершено один із поточних контрактів з Міноборони України.
"Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам.Сьогодні особисто перевіряв безпеку стрілянини та вкидав 120-мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномета”, - розповів Бельбас.
Він зазначив, що міномети виробництва компанії стоять на озброєнні різних підрозділів Сил оборони України Збройних сил України, Територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Нацполіції та СБУ.
"Ми успішно провели релокацію виробництва та вийшли на високі показники виробництва мінометів.. Компанія працює над тим, щоб мінометів калібрами 60-мм, 82-мм та 120-мм в армії було більше", - сказав Владислав Бельбас.