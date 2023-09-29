"Українська бронетехніка" завершила випробування чергової партії мінометів калібром 120 мм

Компанія "Українська бронетехніка" завершила приймально-здачу випробування чергової партії 120-мм мінометів МП-120 для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба "Української бронетехніки".



У компанії зазначають, що випробування контролю якості проходить кожен міномет, який передається до військ.



За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, на цих випробуваннях було відстріляно останні зразки продукції і тим самим завершено один із поточних контрактів з Міноборони України.