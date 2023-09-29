"Українська бронетехніка" завершила випробування чергової партії мінометів калібром 120 мм

Компанія "Українська бронетехніка" завершила приймально-здачу випробування чергової партії 120-мм мінометів МП-120 для потреб Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-служба "Української бронетехніки".
У компанії зазначають, що випробування контролю якості проходить кожен міномет, який передається до військ.
За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, на цих випробуваннях було відстріляно останні зразки продукції і тим самим завершено один із поточних контрактів з Міноборони України.
У компанії зазначають, що випробування контролю якості проходить кожен міномет, який передається до військ.
За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, на цих випробуваннях було відстріляно останні зразки продукції і тим самим завершено один із поточних контрактів з Міноборони України.
Він зазначив, що міномети виробництва компанії стоять на озброєнні різних підрозділів Сил оборони України Збройних сил України, Територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Нацполіції та СБУ.
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