"Українська бронетехніка" з початку цього року поставила ЗСУ понад 600 мінометів
16:32 31 серпня Київ, Україна
Компанія "Українська бронетехніка" повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та вже цього року поставила Збройним силам України понад 600 одиниць.
Про це повідомляє пресслужба "Української бронетехніки" у Facebook.
"З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена супротивником. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60-мм, 82-мм та 120-мм", - сказав гендиректор компанії "Українська Бронетехніка" Владислав Бельбас.
За його словами, на сьогодні компанія не лише відновила, а й значно наростила, порівняно з довоєнним періодом, обсяги виробництва такої потрібної українській армії артилерійської зброї.
"Ми поставляємо ці вироби різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій", - сказав Бельбас і додав, що компанія постійно перебуває на зв'язку з військовими, які експлуатують мінометами їхнього виробництва.
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