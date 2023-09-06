"Українська бронетехніка" з початку цього року поставила ЗСУ понад 600 мінометів

"Ми поставляємо ці вироби різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій", - сказав Бельбас і додав, що компанія постійно перебуває на зв'язку з військовими, які експлуатують мінометами їхнього виробництва.