"Українська бронетехніка" передала ЗСУ тисячі 122-мм пострілів
14:38 22 вересня Київ, Україна
Компанія "Українська бронетехніка" у кооперації з кількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси Збройним силам України. Наразі українське військо отримало тисячі осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом.
Про це повідомляє пресслужба "Української бронетехніки".
"22 вересня тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом були доставлені Силам оборони. Ці боєприпаси украй необхідні для підтримки українських наступальних операцій та звільнення від російських окупантів тимчасово захоплених ними територій", - йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що працюють над тим, щоб у рази збільшити виробництво артилерійських боєприпасів.
"Роль артилерії у нинішній війні важко переоцінити. Тому можливість виробляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті. Наша компанія працює над зростанням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. У найближчих планах – наростити кількість 122-мм пострілів у рази", – наголосив генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі