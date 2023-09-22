"Українська бронетехніка" передала ЗСУ тисячі 122-мм пострілів

14:38 22 вересня Київ, Україна

Компанія "Українська бронетехніка" у кооперації з кількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси Збройним силам України. Наразі українське військо отримало тисячі осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом.

Про це повідомляє пресслужба "Української бронетехніки".

"22 вересня тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом були доставлені Силам оборони. Ці боєприпаси украй необхідні для підтримки українських наступальних операцій та звільнення від російських окупантів тимчасово захоплених ними територій", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що працюють над тим, щоб у рази збільшити виробництво артилерійських боєприпасів.