Українська бронетехніка діє за останньою лінією оборони росії - ISW

Українська бронетехніка вже оперує за останньою лінією оборони росії, через яку українські військові проникають у західну частину Запорізької області. Це перший зафіксований випадок використання бронетехніки Збройних сил України (ЗСУ) за межами російської трирівневої оборони.
Ці висновки містяться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними експертів, геолокаційні дані, отримані 21 вересня, свідчать про те, що українська бронетехніка перемістилася на південь від російських протитанкових ровів та перешкод типу "Зуби дракона", що входять до складу трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового. Цей випадок є першим документованим використанням бронетехніки ЗСУ поза російських трирівневих оборонних ліній.
Аналітики зазначають, що, ймовірно, українські збройні сили успішно придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі, що дозволило їм вивести бронетехніку вперед. Здатність України підводити бронетехніку до потужних російських оборонних споруд та проходити крізь них, щоб продовжити наступ, є важливими ознаками успіху в українському контрнаступі.
Ці висновки містяться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними експертів, геолокаційні дані, отримані 21 вересня, свідчать про те, що українська бронетехніка перемістилася на південь від російських протитанкових ровів та перешкод типу "Зуби дракона", що входять до складу трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового. Цей випадок є першим документованим використанням бронетехніки ЗСУ поза російських трирівневих оборонних ліній.
Аналітики зазначають, що, ймовірно, українські збройні сили успішно придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі, що дозволило їм вивести бронетехніку вперед. Здатність України підводити бронетехніку до потужних російських оборонних споруд та проходити крізь них, щоб продовжити наступ, є важливими ознаками успіху в українському контрнаступі.
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