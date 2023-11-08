Українська бронетехніка на лівому березі Херсона: звіт ISW

Спеціалісти Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про переміщення обмеженої кількості бронетехніки на лівий берег Херсонської області з боку українських збройних сил. Російські джерела наголошують, що українські війська проводять надзвичайно масштабні наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру на східному (лівому) березі Херсона.
Згідно з інформацією, наданою російськими "військкорами", 6 листопада було опубліковано знімок, на якому видно український гусеничний десантний транспорт, який перевозить бойову машину піхоти на східний (лівий) берег біля села Кринки. Інші звіти, опубліковані 7 листопада, стверджують, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок, а також повідомляють про знищення західного бронетранспортера-амфібії на східному березі.
Деякі "військкори" стверджують, що один чи два українські БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші повідомляють про перекидання кількох бронетранспортерів у цей район. Російські інформатори також стверджують, що на східному березі в районі Кринок діють понад 300 українських військових, а також кілька сотень українських військових на всьому східному березі Херсонської області.
Бойові зіткнення продовжуються поблизу Кринок, Заплави, Піщанівки та Підстепового, хоча спроби українських військ просуватися вперед 6 та 7 листопада не були особливо масштабними порівняно з попередніми днями.
Експерти зазначають, що ISW утримується від спекуляцій щодо можливої майбутньої активності українських збройних сил на східному березі Херсонської області.
Згідно з інформацією, наданою російськими "військкорами", 6 листопада було опубліковано знімок, на якому видно український гусеничний десантний транспорт, який перевозить бойову машину піхоти на східний (лівий) берег біля села Кринки. Інші звіти, опубліковані 7 листопада, стверджують, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок, а також повідомляють про знищення західного бронетранспортера-амфібії на східному березі.
Деякі "військкори" стверджують, що один чи два українські БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші повідомляють про перекидання кількох бронетранспортерів у цей район. Російські інформатори також стверджують, що на східному березі в районі Кринок діють понад 300 українських військових, а також кілька сотень українських військових на всьому східному березі Херсонської області.
Бойові зіткнення продовжуються поблизу Кринок, Заплави, Піщанівки та Підстепового, хоча спроби українських військ просуватися вперед 6 та 7 листопада не були особливо масштабними порівняно з попередніми днями.
Експерти зазначають, що ISW утримується від спекуляцій щодо можливої майбутньої активності українських збройних сил на східному березі Херсонської області.
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