Українська бригада успішно навчена у Швеції, готується до майбутнього контрнаступу

19:05 18 травня Київ, Україна

Українська бригада, що складається з трьох до п'яти тисяч військовослужбовців, успішно пройшла навчання у Швеції, набуваючи навичок роботи на сучасній західній техніці.



За інформацією, спочатку опублікованою газетою The Times і підтвердженою шведським громадським мовником SVT з посиланням на джерело, ця бригада може стати одним із найефективніших підрозділів, які беруть участь у майбутньому контрнаступі.



За даними The Times, українська бригада, що пройшла навчання у Швеції, оснащена сучасними танками Leopard 2, бойовими машинами CV-90 та артилерійськими системами Archer, що надає їй статусу одного з найпотужніших підрозділів Збройних сил України.



Британська газета зазначає, що цього місяця (травень) бригада повернулася до України, готова до бою.



ЗМІ зазначають, що це перше повідомлення про тренування українських підрозділів у Швеції і офіційно шведські Сили оборони не підтверджують і не спростовують цю інформацію.