Українська авіація за добу 33 рази вдарила по окупантах

10:15 26 вересня Київ, Україна

Протягом 25 вересня підрозділи Сил оборони України ефективно відбили всі атаки російських окупантів та завдали прицільних ударів по позиціях ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Українська авіація завдала 33 ударів, вразивши не менше 25 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та вісім позицій зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БПЛА противника.



Ракетні війська та артилерія вразили шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ та артилерії, шість складів з боєприпасами та дев'ять окремих важливих цілей.



Противник за минулу добу завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударні БПЛА для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.



Від ворожого вогню постраждали понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп'янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Кам'янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.