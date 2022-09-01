Українська авіація вдарила по трьох опорних пунктах росії у Херсонській області

07:43 03 серпня Київ, Україна

У вівторок, 2 серпня, українські захисники вдарили по опорних пунктах армії росії в Херсонській області. Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування Південь.



Як зазначено, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по опорних пунктах і один - по скупченню озброєння та техніки у Бериславському та Баштанському районах.



Водночас ракетно-артилерійські підрозділи української армії вкотре обстріляли пункт базування окупаційних військ у Чорнобаївці.

"Підтверджені втрати ворога становлять 20 рашистів, 2 танки Т-72, гаубиця Мста-Б, ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки", - уточнили бійці.