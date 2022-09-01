Українська авіація вдарила по трьох опорних пунктах росії у Херсонській області

У вівторок, 2 серпня, українські захисники вдарили по опорних пунктах армії росії в Херсонській області. Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування Південь.
Як зазначено, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по опорних пунктах і один - по скупченню озброєння та техніки у Бериславському та Баштанському районах.
Водночас ракетно-артилерійські підрозділи української армії вкотре обстріляли пункт базування окупаційних військ у Чорнобаївці.
Як зазначено, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по опорних пунктах і один - по скупченню озброєння та техніки у Бериславському та Баштанському районах.
Водночас ракетно-артилерійські підрозділи української армії вкотре обстріляли пункт базування окупаційних військ у Чорнобаївці.
Тим часом у Мережі оприлюднили відео, на якому чути вибухи, як стверджується, у Херсоні та області.
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