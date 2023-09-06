Українська авіація завдала точних ударів по окупантах: зруйновано ворожі комплекси та позиції

09:02 28 серпня Київ, Україна

Минулої доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів, у тому числі по зенітно-ракетних комплексах противника.



Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу.



Підрозділи ракетних військ та артилерії України уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях ворога.



Протягом доби відбулося 34 бойові зіткнення.



Вночі противник завдав ракетного удару по території України, 4 крилаті ракети були знищені протиповітряною обороною.



Всього за добу ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, 54 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських атак загинули та поранені мирні жителі, пошкоджені житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.