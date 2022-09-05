Українська авіація завдала 21 удару по позиціях Росії - оперативне командування "Південь"

Українські захисники у районі Томиної Балки ліквідували склад ворожих боєприпасів, а поблизу села у Львові – понтонну переправу.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Не даючи ворогові шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удару по російським позиціям, опорним та командним пунктам, районам зосередження сил та коштів, а також по транспортно-логістичним об'єктам.
Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання інтенсивній кількості.
Переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.
Результати бойового дня становлять втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".
Знищено склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львові, вражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостерігальні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ї окремої бри та Бериславському районах.
Не даючи ворогові шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удару по російським позиціям, опорним та командним пунктам, районам зосередження сил та коштів, а також по транспортно-логістичним об'єктам.
Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання інтенсивній кількості.
Переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.
Результати бойового дня становлять втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".
Знищено склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львові, вражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостерігальні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ї окремої бри та Бериславському районах.
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