Українська армія змусила рф відійти з втратами у трьох напрямках - зведення ЗСУ

На Харківському, Авдіївському, Бахмутському напрямах ЗСУ змусили російське військо відійти із втратами.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту станом на 3 серпня.
На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв'язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію рб для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.
На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів сил оборони.
На Харківському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Харків, Прудянка, Пітомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб'яже, Коробочкіне, Базаліївка та Басове.
Окупанти здійснили висування у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.
На Слов'янському напрямку обстріли зі ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.
Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку на південь від Мазанівки, окупанти виявлені та знешкоджені.
На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.
У напрямку Сіверська противник здійснював обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БПЛА недалеко від Никифорівки та Тетянівки.
На Бахмутському напрямку з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаудари поблизу Семигір'я та Білогорівки.
Противник вів наступ у районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така сама ситуація на напрямках Володимирівка – Яківлівка та Семигір'я – Кодема.
На напрямках Володимирівка - Соледар і Покровське - Бахмут бойові дії продовжуються.
На напрямок Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.
На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне становище, безуспішно, із втратами відійшов.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано недалеко від Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.
Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніку військової частини, яка була переміщена до Запорізького напрямку наприкінці травня поточного року, передано для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.
Для протидії технічним засобам розвідки супротивник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.
На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкіне, Тополіно, Княжівка, Велика Костромка, Апостолово, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупарокове. Задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке.
Для уточнення становища наших військ, корекції вогню та контролю за проведенням маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку.
Продовжує вживати заходів щодо забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджується на ураженні військових об'єктів Донецького напрямку. Через погані погодні умови інтенсивність польотів авіації знижена.
Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченню живої сили та базах логістичного забезпечення противника.
На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв'язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію рб для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.
На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів сил оборони.
На Харківському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Харків, Прудянка, Пітомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб'яже, Коробочкіне, Базаліївка та Басове.
Окупанти здійснили висування у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.
На Слов'янському напрямку обстріли зі ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.
Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку на південь від Мазанівки, окупанти виявлені та знешкоджені.
На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.
У напрямку Сіверська противник здійснював обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БПЛА недалеко від Никифорівки та Тетянівки.
На Бахмутському напрямку з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаудари поблизу Семигір'я та Білогорівки.
Противник вів наступ у районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така сама ситуація на напрямках Володимирівка – Яківлівка та Семигір'я – Кодема.
На напрямках Володимирівка - Соледар і Покровське - Бахмут бойові дії продовжуються.
На напрямок Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.
На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне становище, безуспішно, із втратами відійшов.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано недалеко від Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.
Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніку військової частини, яка була переміщена до Запорізького напрямку наприкінці травня поточного року, передано для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.
Для протидії технічним засобам розвідки супротивник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.
На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкіне, Тополіно, Княжівка, Велика Костромка, Апостолово, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупарокове. Задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке.
Для уточнення становища наших військ, корекції вогню та контролю за проведенням маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку.
Продовжує вживати заходів щодо забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.
В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджується на ураженні військових об'єктів Донецького напрямку. Через погані погодні умови інтенсивність польотів авіації знижена.
Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченню живої сили та базах логістичного забезпечення противника.
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