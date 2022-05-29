Українська артилерія вселяє панічний страх у російські війська

11:24 29 травня Київ, Україна

Як стверджує командир батальйону 95 ОДШб (окрема десантно-штурмова бригада), Герой України Євген Шаматалюк, незважаючи на чисельну перевагу, ворог панічно боїться української артилерії. Шаматалюк (позивний Шаман), який воює з 2014 року, розповів про ситуацію на Ізюмському напрямі. Його розповідь опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Євген Шаматалюк Приймав бої у ДАПі, Волновасі, Слов'янську, Дмитрівці та інших гарячих точках Донбасу. З початку березня 2022 року захищає країну на Ізюмському напрямі, який залишається одним із найгарячіших.

"Ворог тут працює по всьому наявному озброєнню, яке в нього є. Це піхота, бойові машини, танки, артилерія, вогнеметні системи, такі як ТГС Буратіно, Сонцепек, а також активно застосовує БПЛА. Раніше активно застосовував авіацію, зараз її вже набагато менше - завдяки нашій ППО. Боїться ворог і нашої артилерії", – повідомляє Шаматалюк.

Наразі кількість артилерії у ЗСУ збільшилася завдяки поставкам із західних країн.

"Противник зазнає великих втрат, але водночас проводить активну ротацію, підтягує резерви. Кількість підрозділів, які штурмують наші позиції, я вже навіть не можу перерахувати, тому що вони постійно змінюються. Після їхніх невдалих спроб вони чи дезертують, відмовляються виконувати накази, чи їх відводять десь у тили для перекомплектації”, - розповідає військовий.

За словами Шаматалюка, російські військові обіцяють повернення додому після взяття чергового населеного пункту.

"Полонені розповідають, що їхні командири ставлять завдання, мовляв, якщо ви візьмете цей населений пункт, вас завтра міняють і ви повертаєтеся до Росії. Їхні солдати наскільки деморалізовані, що підняти їх у бій можна лише таким чином", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з початку вторгнення Росії в Україну постійно з'являються повідомлення про те, що російські військові з різних регіонів відмовляються їхати на війну.