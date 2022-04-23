Україно-угорська комісія з питань нацменшин збереться у вересні

10:41 23 липня Київ, Україна

Україна й Угорщина погодили графік проведення спільних засідань, так, 16 вересня пройде засідання комісії з питань нацменшин.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на спільній пресконференції в Києві.

"Ми погодили графік подальших контактів, засідань комісії з питань національних меншин, до речі, головування в цій комісії відповідно до рішення уряду перейде Міністерству закордонних справ, проведення двосторонньої міжурядової комісії у вересні цього року. Тому попереду у нас дуже динамічні контакти з Угорщиною", - зазначив Кулеба.

У свою чергу глава угорської дипломатії повідомив, що проведення засідання очікується 16 вересня.

"Я сподіваюся, що ми і там досягнемо нових результатів у використанні угорської мови в угорськомовних школах", - підкреслив Сіярто.

Угорський міністр зазначив, що, крім того, 24 вересня відбудеться засідання спільної комісії з прикордонних справ, де сторони мають обговорити питання КПП «Нодьгодош - Велика Паладь», а 30 вересня засідатиме "загальна економічна комісія".