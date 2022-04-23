Україно-угорська комісія з питань нацменшин збереться у вересні

Україна й Угорщина погодили графік проведення спільних засідань, так, 16 вересня пройде засідання комісії з питань нацменшин.
Про це повідомили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на спільній пресконференції в Києві.
У свою чергу глава угорської дипломатії повідомив, що проведення засідання очікується 16 вересня.
Угорський міністр зазначив, що, крім того, 24 вересня відбудеться засідання спільної комісії з прикордонних справ, де сторони мають обговорити питання КПП «Нодьгодош - Велика Паладь», а 30 вересня засідатиме "загальна економічна комісія".
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