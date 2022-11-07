Україні планують передати частину заморожених активів цетробанку росії

Європейський Союз доручив юристам розробити правові засоби використання заморожених активів цетробанку росії для відновлення України. Частину грошей із 300 мільярдів доларів, заблокованих у Європі, планують передати Україні.
Про це повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Про це повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він додав, що ще складніше питання використання коштів та майна росіян із підсанкційних списків.
За його словами, з аналогічними проблемами щодо резервів центробанку росії стикаються і США, які зважують ризики того, що іноземні держави не розміщуватимуть свої резерви в США, якщо гроші центрабанку будуть направлені на користь України без належних правових підстав.
Він додав, що перспектива отримати активи є реальною, але "очевидно, що це займе час і рішення не буде швидким".
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