Україні планують передати частину заморожених активів цетробанку росії

16:10 04 листопада Київ, Україна

Європейський Союз доручив юристам розробити правові засоби використання заморожених активів цетробанку росії для відновлення України. Частину грошей із 300 мільярдів доларів, заблокованих у Європі, планують передати Україні.



Про це повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"ЄС доручив юристам опрацювати правові способи використання заморожених активів банку росії для відновлення України. Новина викликає стриманий оптимізм. Разом з тим, слід розуміти, що має бути довгий шлях вирішення дуже складного юридичного завдання таким чином, щоб досягнувши мети, не відійти від принципу верховенства права", - сказав Гетманцев.

Він додав, що ще складніше питання використання коштів та майна росіян із підсанкційних списків.

"Для цього пропонується внести зміни до законодавства, зрівнявши обхід санкцій із відмиванням брудних коштів. Але таке законодавство у будь-якому випадку діятиме лише на майбутнє", - зазначив нардеп.

За його словами, з аналогічними проблемами щодо резервів центробанку росії стикаються і США, які зважують ризики того, що іноземні держави не розміщуватимуть свої резерви в США, якщо гроші центрабанку будуть направлені на користь України без належних правових підстав.

"Принцип верховенства права тоді принцип верховенства права, коли він поширюється і на твоїх друзів, і на твоїх ворогів, і на тебе самого. Цим і відрізняється цивілізація від антицивілізації, керованої диктатурою чи революційною доцільністю", - наголосив Гетманцев.

Він додав, що перспектива отримати активи є реальною, але "очевидно, що це займе час і рішення не буде швидким".