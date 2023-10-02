Україні передана система Slinger для збивання дронів

18:23 02 жовтня Київ, Україна

Австралійська компанія Electro Optic Systems завершила виготовлення та передала Україні систему зі збивання дронів Slinger, яка надасть більш ефективний захист неба країни.

Про це повідомив представник компанії Метт Джонс в інтерв'ю ABC.

Система Slinger, зібрана на промисловому майданчику в Канберрі, Австралія, призначена для ліквідації загроз, що створюються російськими дронами, і відіграватиме важливу роль у забезпеченні безпеки України.

Система містить гармату, встановлену на кузові пікапа, яка здатна відстежувати цілі і є частиною комплексу озброєнь, призначеного для збивання ворожих дронів. Особливістю Slinger є її доступна вартість, що дозволить Україні ефективно боротися з дронами, навіть якщо вони мають невисоку ринкову вартість.

Метт Джонс підкреслив, що компанія бачить зростаючу загрозу від дронів, які використовуються для нападів на Україну, і наявні засоби, що застосовуються Україною для боротьби з ними, часто надто дорогі для знищення дронів невисокої вартості, які оцінюються в 10 000 або навіть 1000 доларів.