Україні передано продукцію російського підприємства на суму майже $5,5 млн - СБУ

15:13 03 жовтня Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь Міністерства юстиції, яке означає, що Україні буде передано продукцію російського підприємства ПАТ "Роствертол" на суму майже $5,5 мільйона. Це російське підприємство - важлива частина військово-промислового комплексу росії.



Про це повідомила СБУ.



Конфіскована партія комплектувальних для систем управління бойовими вертольотами була виготовлена одним із львівських заводів на замовлення ростовської компанії, починаючи з 2011 року. Під час цієї довгої історії компанія сподівалася отримати своє замовлення вже в 2014 році. Однак контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) запобігли відправленню вертолітних комплектувальних до росії.



Конфісковані технологічні компоненти передбачається використовувати у виробництві озброєнь для Збройних сил України (ЗСУ).