Україні потрібні швидкодіючі та надійні гарантії безпеки – Зеленський

08:49 30 квітня Київ, Україна

Зі своїм інтерв'ю польським ЗМІ президент України Володимир Зеленський пояснив, що очікує Україна від країн-гарантів її безпеки. Україні необхідні гарантії безпеки, які мають реалізовуватись за формулою "люди-годинник", заявив український лідер.

"Я точно знаю, що нам потрібні гарантії безпеки. Я точно знаю, що нам потрібно, і ми хочемо попросити саме те, що нам потрібно, а не те, що може надати НАТО", - наголосив президент.

Він підкреслив, що у гарантіях безпеки є дві найважливіші речі – люди та терміни.

"Як би це цинічно не звучало. Можливість зберегти певну кількість людей залежить від кількості термінів, зброї. З погляду крові та втрат - це люди-годинник", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що не треба збирати велику кількість країн, які мають щось гарантувати.

За його словами, їхні представники не повинні "10 днів вирішувати, 4 тижні надсилати, ще 8 тижнів аналізувати".

"Ми просто говоримо виходячи зі свого досвіду, з яким згодні багато країн. Ми говоримо: люди-годинники. Нам потрібні гарантії безпеки саме "люди-годинники", - наголосив Зеленський.

Президент цим пояснив і виникнення робочої назви української ініціативи – U-24, у рамках якої країни-гаранти мають приймати рішення протягом першої доби, а у цих рішеннях прописувати конкретику щодо того, що наступного дня ту чи іншу державу має отримати.