Україні потрібні швидкодіючі та надійні гарантії безпеки – Зеленський

Зі своїм інтерв'ю польським ЗМІ президент України Володимир Зеленський пояснив, що очікує Україна від країн-гарантів її безпеки. Україні необхідні гарантії безпеки, які мають реалізовуватись за формулою "люди-годинник", заявив український лідер.
Він підкреслив, що у гарантіях безпеки є дві найважливіші речі – люди та терміни.
При цьому глава держави зазначив, що не треба збирати велику кількість країн, які мають щось гарантувати.
За його словами, їхні представники не повинні "10 днів вирішувати, 4 тижні надсилати, ще 8 тижнів аналізувати".
Президент цим пояснив і виникнення робочої назви української ініціативи – U-24, у рамках якої країни-гаранти мають приймати рішення протягом першої доби, а у цих рішеннях прописувати конкретику щодо того, що наступного дня ту чи іншу державу має отримати.
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