Україні потрібно забезпечити постачання боєприпасів до HIMARS - Пентагон

16:54 09 серпня Київ, Україна

Україні не потрібно надсилати сотні систем HIMARS, необхідно забезпечити безперервне постачання боєприпасів до них.

Про це заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.

"Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, потрібні сотнями, щоб зробити такий вплив. Це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей і українці використовують їх саме так", – сказав він.

Представник Пентагону нагадав, що по три схожі з HIMARS системи - M270 і MARS II - зобов'язалися надати Україні Нідерланди та Німеччина.



Каль підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги США буде поставлено високоточні боєприпаси GMLRS для HIMARS, які вражають цілі на відстані 70 км. З їхньою допомогою ЗСУ вражають вузли командування та управління, центри забезпечення та логістики, ключові радарні системи.



Він зазначив, що точкові удари HIMARS змусили рф відсунути тили вглиб.