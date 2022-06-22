Україні потрібен план Маршалла для відновлення після війни - Шольц

20:37 22 червня Київ, Україна

Перед самітом G7 канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав створити план Маршалла для відновлення України після війни з Росією.

Про це він заявив в урядовому зверненні, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Він зазначив, що нещодавно був в Україні та побачене там нагадує йому фотографії німецьких міст після закінчення Другої світової війни.

"І так само, як колись зруйнована війною Європа, Україна потребує сьогодні "плану Маршалла" для свого відновлення", - сказав Шольц.

За його словами, про допомогу у відновленні України піде на майбутньому саміті G7 в Ельмау 26-28 червня, в якому братиме участь і президент Володимир Зеленський.

"Україні потрібен план Маршалла для реконструкції. На саміті потрібно домовитися про те, як міг би виглядати такий план», – сказав Шольц.

Канцлер для реалізації цього плану хоче створити комісію експертів разом із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.