Україна не займається постачанням фосфорних бомб - Зеленський

11:55 03 листопада Київ, Україна

Вірменський кінорежисер Сарік Андреасян звинуватив Україну, а зокрема, Володимира Зеленського в постачанні фосфорних бомб Азербайджану , які були застосовані на території Нагірного Карабаху.

Президент назвав цю інформацію фейком і підкреслив, що Україна ніколи і нікому не постачала фосфорні бомби.

Своєю чергою Зеленський закликав режисера «не брати на себе роль носія чужих фейків». «Україна ніколи і нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось «геополітично повирішувати», - написав президент.



Зеленський додав, що Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів, не підтримує ескалації і не підживлює протистояння. «По-друге, нам чудово відомо, хто і чому вкидає таку «інформацію». У нас вже є імунітет до всього цього. Є він і у Європи», - зазначив український лідер.



Також, на думку українського президента, завдання всіх художників і діячів культури - допомагати деескалації, «гасити агресивні емоції, не посилювати суперечності та не поширювати фейки».