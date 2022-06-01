Україні не вистачає важкої зброї – міністр оборони

Саме зараз в Україні критична фаза війни і для того, щоб відкинути ворога, потрібна важка зброя.
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook.
За його словами, кожен день спротиву зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов'язково здобуде перемогу.
Резніков зазначив, що сьогодні "ми очікуємо на хороші новини з Польщі", де делегація Міноборони завершує свою роботу.
За його словами, у травні у нього було 30 офіційних міжнародних заходів, не рахуючи десятків робочих контактів.
Резніков зазначив, що сьогодні "ми очікуємо на хороші новини з Польщі", де делегація Міноборони завершує свою роботу.
За його словами, у травні у нього було 30 офіційних міжнародних заходів, не рахуючи десятків робочих контактів.
Резніков повідомив, що вчора у нього відбулася дуже змістовна розмова з великим другом України – міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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