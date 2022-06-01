Україні не вистачає важкої зброї – міністр оборони

18:00 01 червня Київ, Україна

Саме зараз в Україні критична фаза війни і для того, щоб відкинути ворога, потрібна важка зброя.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook.

"Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам не вистачає важкої зброї, щоби відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину", - написав міністр.

За його словами, кожен день спротиву зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов'язково здобуде перемогу.



Резніков зазначив, що сьогодні "ми очікуємо на хороші новини з Польщі", де делегація Міноборони завершує свою роботу.



За його словами, у травні у нього було 30 офіційних міжнародних заходів, не рахуючи десятків робочих контактів.

"Ключовою подією у травні було друге засідання координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн", через два тижні ми обговорюватимемо прогрес на третій зустрічі. Результати цього спілкування вже працюють на фронті чи їдуть в Україну", - наголосив він.



Резніков повідомив, що вчора у нього відбулася дуже змістовна розмова з великим другом України – міністром оборони США Ллойдом Остіном.