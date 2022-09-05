Україні не вистачає нових зразків засобів протиповітряної і протиракетної оборони - Таран

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки кроку назустріч в забезпеченні новими зразками засобів протиповітряної (ППО) і протиракетної оборони (ПРО).
Про це заявив глава Міноборони України Андрій Таран перед першим візитом глави Пентагону Ллойда Остіна в Україну.
За словами Тарана, такі зразки на озброєнні України відсутні. Він додав, що під час візиту Остіна, який очікується наступного тижня, сторони обговорять виконання домовленостей, підписаних у Вашингтоні в серпні 2021 року.
Як повідомлялося, під час візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон в кінці серпня оборонні відомства держав підписали угоди про стратегічні принципи оборонного партнерства, про проєкти в сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. США допомагатимуть Україні протидіяти агресії РФ, реформувати сектор оборони відповідно до стандартів НАТО, поглиблювати співпрацю в Чорноморському регіоні в сфері кібербезпеки і також сприяти більш тісному партнерству оборонних розвідувальних органів.
Військова допомога США
Нагадаємо, днями Україна отримала американську партію додаткової військово-технічної допомоги з боєприпасами, високоточним озброєнням, засобами радіолокаційного спостереження і медичним майном з пакета на 60 млн доларів США. Втім, яке саме озброєння - в Міністерстві оборони не уточнили.
Також найближчим часом з США в Україну доставлять ще п'ять мобільних госпіталів, обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси та сумки для бойових медиків на загальну суму близько 20 млн гривень.
Крім того, в рамках схваленої в серпні 2021 президентом США Джо Байденом військової допомоги для України на суму 60 млн доларів американці нададуть Україні, в тому числі і нову партію протитанкових комплексів Javelin.
Українські ППО і ПРО
Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що протиповітряна і протиракетна оборона - ключові прогалини в системі української безпеки. Рішення цього він бачить у створенні власної системи ПРО. Втім, на думку експертів, для цього не вистачає коштів і часу.
Зараз на озброєнні України - радянські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), радянські винищувачі Су-27 і МіГ-29, яких, на думку експертів, недостатньо для повноцінного захисту від нападу найбільш ймовірного для України противника - Росії.
Про це заявив глава Міноборони України Андрій Таран перед першим візитом глави Пентагону Ллойда Остіна в Україну.
За словами Тарана, такі зразки на озброєнні України відсутні. Він додав, що під час візиту Остіна, який очікується наступного тижня, сторони обговорять виконання домовленостей, підписаних у Вашингтоні в серпні 2021 року.
Як повідомлялося, під час візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон в кінці серпня оборонні відомства держав підписали угоди про стратегічні принципи оборонного партнерства, про проєкти в сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. США допомагатимуть Україні протидіяти агресії РФ, реформувати сектор оборони відповідно до стандартів НАТО, поглиблювати співпрацю в Чорноморському регіоні в сфері кібербезпеки і також сприяти більш тісному партнерству оборонних розвідувальних органів.
Військова допомога США
Нагадаємо, днями Україна отримала американську партію додаткової військово-технічної допомоги з боєприпасами, високоточним озброєнням, засобами радіолокаційного спостереження і медичним майном з пакета на 60 млн доларів США. Втім, яке саме озброєння - в Міністерстві оборони не уточнили.
Також найближчим часом з США в Україну доставлять ще п'ять мобільних госпіталів, обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси та сумки для бойових медиків на загальну суму близько 20 млн гривень.
Крім того, в рамках схваленої в серпні 2021 президентом США Джо Байденом військової допомоги для України на суму 60 млн доларів американці нададуть Україні, в тому числі і нову партію протитанкових комплексів Javelin.
Українські ППО і ПРО
Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що протиповітряна і протиракетна оборона - ключові прогалини в системі української безпеки. Рішення цього він бачить у створенні власної системи ПРО. Втім, на думку експертів, для цього не вистачає коштів і часу.
Зараз на озброєнні України - радянські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), радянські винищувачі Су-27 і МіГ-29, яких, на думку експертів, недостатньо для повноцінного захисту від нападу найбільш ймовірного для України противника - Росії.
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