Україна не буде вести діалог з маріонетковими адміністраціями РФ в ОРДЛО

Україна дотримується позиції мирного врегулювання конфлікту, який почала Російська Федерація на Донбасі, і готова продовжувати переговори з Кремлем, але не маріонетками РФ в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.
Український посол підкреслив, що «Росія є державою-агресором і стороною конфлікту на сході України, а не посередником».
При цьому дипломат підкреслив прихильність України продовжувати дипломатичне врегулювання конфлікту - як в рамках наявних, так і за допомогою додаткових механізмів.
Як повідомлялося, з початку розпочатої Росією війни на сході України в 2014 році Кремль відмовляється визнавати свою пряму участь і відповідальність у цьому кровопролитті. При цьому Росія бере участь в мирних переговорах в Нормандському (Україна, Франція, Німеччина і Росія) і Мінському (Україна, ОБСЄ і Росія) форматах.
І хоча міжнародне співтовариство чітко визначає РФ як сторону конфлікту на сході України, Кремль намагається просувати себе як «посередника», висуваючи для «прямого діалогу» з Україною свої маріонеткові адміністрації в окупованих Донецьку і Луганську.
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