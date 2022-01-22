Україна не буде вести діалог з маріонетковими адміністраціями РФ в ОРДЛО

18:29 06 травень Київ, Україна

Україна дотримується позиції мирного врегулювання конфлікту, який почала Російська Федерація на Донбасі, і готова продовжувати переговори з Кремлем, але не маріонетками РФ в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.

«Ми відкидаємо спроби Кремля залучити нас до так званого «прямого діалогу» зі своїми окупаційними адміністраціями на Донбасі, що дозволить Росії маніпулювати процесом і уникати відповідальності як сторони конфлікту. Ключ до врегулювання конфлікту залишається в Москві, а не в Донецьку чи Луганську, де члени російських окупаційних адміністрацій просто виконують вказівки російського керівництва», - заявив він.

Український посол підкреслив, що «Росія є державою-агресором і стороною конфлікту на сході України, а не посередником».



При цьому дипломат підкреслив прихильність України продовжувати дипломатичне врегулювання конфлікту - як в рамках наявних, так і за допомогою додаткових механізмів.

«Ми залишаємося прихильними наявних механізмів переговорів і консультацій, які пропонують шлях вперед, і ми готові задіяти додаткові інструменти, якщо вони будуть корисними для цього», - зазначив Цимбалюк.

Як повідомлялося, з початку розпочатої Росією війни на сході України в 2014 році Кремль відмовляється визнавати свою пряму участь і відповідальність у цьому кровопролитті. При цьому Росія бере участь в мирних переговорах в Нормандському (Україна, Франція, Німеччина і Росія) і Мінському (Україна, ОБСЄ і Росія) форматах.



І хоча міжнародне співтовариство чітко визначає РФ як сторону конфлікту на сході України, Кремль намагається просувати себе як «посередника», висуваючи для «прямого діалогу» з Україною свої маріонеткові адміністрації в окупованих Донецьку і Луганську.