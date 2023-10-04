Українці створили плащ-невидимку для захисту від тепловізорів

11:52 04 жовтня Київ, Україна

Українці в рамках проєкту Brave1 створили плащ-невидимку для захисту від російських тепловізорів та дронів із тепловізійними камерами.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Плащ блокує випромінювання тепла і робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів чи групи CCO, які виконують бойові завдання", - пояснив Федоров.

Розробка компактна та легка – вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високої температури.

Федоров також оприлюднив відео з готовим зразком, який пройшов успішні випробування у польових умовах.

Міністр зазначив, що плащ-невидимка – це лише одна із розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Оскільки потрібно ще більше, Федоров запропонував тим, хто працює над проєктами в оборонній сфері, подавати їх через Brave1.