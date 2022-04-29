Українці зможуть самостійно вибрати, де отримати нове житло

11:59 29 квітня Київ, Україна

Українці, житло яких зруйнували рашисти, матимуть змогу самостійно вибрати, де хочуть отримати нове житло.

Такий механізм закладено у законопроект №7198 про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла.

"Зруйновані приватні житлові будинки, садові та дачні будинки будуть відновлюватися державою на земельній ділянці, де вони розміщувалися. Що стосується квартир – на тій же ділянці, де стояв багатоквартирний будинок, може бути збудований аналогічний. Він також може бути збудований у тому ж кварталі або мікрорайоні. Але ми спеціально не обмежуємо прив'язку до місця проживання – тож люди зможуть самі вибрати населений пункт, де хочуть жити”, – розповіла співавторка документа, голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

Вона також додала, що населений пункт, де українці отримають нове відбудоване житло, має відповідати населеному пункту, де він жив до війни, за певними характеристиками. Зокрема – за кількістю населення. Адже ціна квадратних метрів у великих та невеликих містах значно різниться.

"Якщо людина із меншого міста захоче жити, наприклад, у Києві – ми передбачили механізм доплати за житло. Однак у нас є віра, що люди здебільшого повертаються до своїх будинків”, – зазначила Шуляк.

За її словами, законопроект передбачає компенсацію за зруйновані приватні будинки, квартири, а також недобудовані об'єкти – але тільки якщо в них вже були зведені несучі та зовнішні конструкції, що захищають.