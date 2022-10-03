Українці змінили динаміку бойових дій - Остін

10:18 03 жовтня Київ, Україна

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Україна "досягає прогресу" на Херсонщині, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися "певні зміни у динаміці бойових дій".



Про це він сказав в інтерв'ю CNN.



Остін пояснив цю зміну майстерністю українських солдатів та стратегічним використанням ними зброї, наданої союзниками США та НАТО, зокрема, високомобільних зенітно-ракетних комплексів (HIMARS).

"Те, що ми спостерігаємо зараз, є своєрідною зміною динаміки на полі бою", - сказав Остін. "Вони дуже, дуже добре попрацювали в районі Харкова та рухаються, щоб скористатися можливостями, що з'явилися. Бої на Херсонщині йдуть трохи повільніше, але вони просуваються вперед" - зазначив він.

Остін зазначив, що українські сили використовують "такі технології, як HIMARS" та застосовують їх "правильним способом" для "проведення атак на такі об'єкти, як склади матеріально-технічного забезпечення та командні пункти, що забирає значні можливості у росіян".



Таким чином українці "змінили динаміку, і це створило можливість для них маневрувати", додав він.



Відповідаючи на запитання, чому США не надали Україні зброї більшої дальності, про яку просили українці, Остін сказав, що спілкується зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, "регулярно", і вважає, що США були "дуже ефективними у наданні їм тих речей, які є дуже, дуже ефективними на полі бою".

"Справа не тільки в устаткуванні, яке у вас є. Йдеться про те, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте речі разом, щоб створити ефекти на полі бою, які потім можуть створити можливості», - сказав він.

Остін зазначив, що те, що відбудеться в Україні, "важко передбачити", але запевнив, що США "продовжуватимуть надавати допомогу у сфері безпеки стільки, скільки це буде потрібно".