Українців закликають утриматися від поїздок до Косова

09:20 12 грудня Київ, Україна

На тлі напруги між Косово та Сербією, у Міністерстві закордонних справ порадили українцям уникати поїздок до регіону.



Відповідну рекомендацію МЗС опублікувало у ніч проти 12 грудня.

"У зв'язку із загостренням відносин між Белградом і Приштиною рекомендуємо громадянам України поки що утриматися від відвідування цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває - уникати місць масового скупчення людей", - зазначають у ній.