Українців закликають утриматися від поїздок до Косова

09:20 12 грудня Київ, Україна

На тлі напруги між Косово та Сербією, у Міністерстві закордонних справ порадили українцям уникати поїздок до регіону.

Відповідну рекомендацію МЗС опублікувало у ніч проти 12 грудня.
 
"У зв'язку із загостренням відносин між Белградом і Приштиною рекомендуємо громадянам України поки що утриматися від відвідування цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває - уникати місць масового скупчення людей", - зазначають у ній.
 
Для отримання допомоги громадяни можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію або пошту посольства України в Сербії, а у разі надзвичайної ситуації – також на гарячу лінію МЗС України (+380442381588 або емейл: [email protected]).

Кілька днів тому косовська поліція силоміць зайшла до виборчих органів муніципалітетів із переважно сербським населенням на тлі майбутніх перевиборів. Після цього Сербія заявила про можливе введення у Косово підрозділів своїх силових структур.

10 грудня президентка Косово оголосила, що вибори глав північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

У ніч на неділю косовські серби звели барикади на півночі частково визнаної держави на тлі чуток про те, що косовські правоохоронці планують силові операції проти сербського населення. Громадянська місія Євросоюзу EULEX у Косові повідомила про напад на свій патруль 10 грудня.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Косово нібито збирається спробувати "вирішити сербську проблему", і звинуватив "частину міжнародної спільноти" у бездіяльності, водночас закликавши косовських сербів та албанців до спокою.