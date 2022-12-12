Українців закликають утриматися від поїздок до Косова

На тлі напруги між Косово та Сербією, у Міністерстві закордонних справ порадили українцям уникати поїздок до регіону.
Відповідну рекомендацію МЗС опублікувало у ніч проти 12 грудня.
Відповідну рекомендацію МЗС опублікувало у ніч проти 12 грудня.
Для отримання допомоги громадяни можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію або пошту посольства України в Сербії, а у разі надзвичайної ситуації – також на гарячу лінію МЗС України (+380442381588 або емейл: [email protected]).
Кілька днів тому косовська поліція силоміць зайшла до виборчих органів муніципалітетів із переважно сербським населенням на тлі майбутніх перевиборів. Після цього Сербія заявила про можливе введення у Косово підрозділів своїх силових структур.
10 грудня президентка Косово оголосила, що вибори глав північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.
У ніч на неділю косовські серби звели барикади на півночі частково визнаної держави на тлі чуток про те, що косовські правоохоронці планують силові операції проти сербського населення. Громадянська місія Євросоюзу EULEX у Косові повідомила про напад на свій патруль 10 грудня.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Косово нібито збирається спробувати "вирішити сербську проблему", і звинуватив "частину міжнародної спільноти" у бездіяльності, водночас закликавши косовських сербів та албанців до спокою.
Кілька днів тому косовська поліція силоміць зайшла до виборчих органів муніципалітетів із переважно сербським населенням на тлі майбутніх перевиборів. Після цього Сербія заявила про можливе введення у Косово підрозділів своїх силових структур.
10 грудня президентка Косово оголосила, що вибори глав північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.
У ніч на неділю косовські серби звели барикади на півночі частково визнаної держави на тлі чуток про те, що косовські правоохоронці планують силові операції проти сербського населення. Громадянська місія Євросоюзу EULEX у Косові повідомила про напад на свій патруль 10 грудня.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Косово нібито збирається спробувати "вирішити сербську проблему", і звинуватив "частину міжнародної спільноти" у бездіяльності, водночас закликавши косовських сербів та албанців до спокою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі