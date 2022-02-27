Українцям потрібно самостійно почати турбуватися про свою пенсію

06:20 05 жовтень Київ, Україна

Через демографічну ситуацію в Україні є ймовірність того, що через 15 років можуть виникнути проблеми з виплатою пенсій.

Про це глава уряду сказав під час лекції студентам Львівської політехніки.



Шмигаль вважає, що проблеми з виплатою пенсій в Україні можуть виникнути на тлі старіння нації. Він зазначив, що якщо в країні буде зберігатися поточна демографічна тенденція, то уряд вже через 15 років зіткнеться з тим, що пенсії буде платити нічим.



За його словами, доведеться підвищувати податки, щоб підприємства змогли утримувати Пенсійний фонд. Водночас глава уряду акцентує увагу на тому, що підвищення податків у два й більше рази неможливе.



Альтернативою Денис Шмигаль називає накопичувальну пенсійну систему. Він заявляє, що кожен українець повинен почати самостійно турбуватися про свою пенсію.