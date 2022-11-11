Українцям не рекомендують повертатися на деокуповану Херсонщину

Російські військові злочинці все ще обстрілюють цю звільнену територію Херсона та енергетичні об'єкти регіону.
Про це повідомила прессекретарка ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у п'ятницю, 1 листопада.
Про це повідомила прессекретарка ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у п'ятницю, 1 листопада.
Представниця пресслужби Оперативного командування наголосила, що росіяни обстрілюють деокуповану територію.
Зазначимо, що росіяни обстрілюють Нікопольський район, розташований фактично навпроти Запорізької АЕС.
Зазначимо, що росіяни обстрілюють Нікопольський район, розташований фактично навпроти Запорізької АЕС.
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