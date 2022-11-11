Українцям не рекомендують повертатися на деокуповану Херсонщину

"Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли та погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації. Повертатись туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо”, - наголосила вона.