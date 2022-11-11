Українцям не рекомендують повертатися на деокуповану Херсонщину

19:06 11 листопада Київ, Україна

Російські військові злочинці все ще обстрілюють цю звільнену територію Херсона та енергетичні об'єкти регіону.

Про це повідомила прессекретарка ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону новин у п'ятницю, 1 листопада.
 
"Населені пункти у Бериславському районі, які вже були звільнені від присутності ворога, там постійні обстріли та погіршення ситуації. Страждає інфраструктура, комунікації. Повертатись туди ми не рекомендуємо. Наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо”, - наголосила вона.
 
Представниця пресслужби Оперативного командування наголосила, що росіяни обстрілюють деокуповану територію.

Зазначимо, що росіяни обстрілюють Нікопольський район, розташований фактично навпроти Запорізької АЕС.