Українцям – представникам бізнесу дозволять виїжджати за кордон

Уряд України ухвалив рішення дозволити з 1 вересня представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків і зборів, виїжджати за кордон.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.
На її думку, це важливий крок, необхідний для бізнесу. Завдяки цьому українці зможуть брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.
На її думку, це важливий крок, необхідний для бізнесу. Завдяки цьому українці зможуть брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.
Для виїзду за кордон потрібно:
- офіційно виплачувати зарплату;
- не мати заборгованості з податків та зборів;
- своєчасно надавати податкову звітність.
Середня зарплата працівників має бути не менше 20 тисяч гривень. Виїжджати зможуть 10% штату, але не більше десяти осіб. Термін виїзду – до 7 днів.
Також необхідно буде внести 200 тисяч гривень застави на свій рахунок у Ощадбанку. Ці гроші повернуться після того, як людина, яка була у відрядженні, повернеться до України.
У Мінцифри додали, що для виїзду підприємців за кордон запускають нову послугу-відрядження. Подати заявку на виїзд зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи на порталі "Дія".
Також необхідно буде внести 200 тисяч гривень застави на свій рахунок у Ощадбанку. Ці гроші повернуться після того, як людина, яка була у відрядженні, повернеться до України.
У Мінцифри додали, що для виїзду підприємців за кордон запускають нову послугу-відрядження. Подати заявку на виїзд зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи на порталі "Дія".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі