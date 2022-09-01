Українцям – представникам бізнесу дозволять виїжджати за кордон

18:00 19 серпня Київ, Україна

Уряд України ухвалив рішення дозволити з 1 вересня представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків і зборів, виїжджати за кордон.



Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.



На її думку, це важливий крок, необхідний для бізнесу. Завдяки цьому українці зможуть брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.

"З 1 вересня бізнес, який офіційно сплачує зарплату, не має заборгованостей з податків і зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата - не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності (але не більше 10 осіб) зможуть виїжджати за заявкою роботодавця", - уточнила урядовець.

Для виїзду за кордон потрібно:

офіційно виплачувати зарплату;

не мати заборгованості з податків та зборів;

своєчасно надавати податкову звітність.

Середня зарплата працівників має бути не менше 20 тисяч гривень. Виїжджати зможуть 10% штату, але не більше десяти осіб. Термін виїзду – до 7 днів.



Також необхідно буде внести 200 тисяч гривень застави на свій рахунок у Ощадбанку. Ці гроші повернуться після того, як людина, яка була у відрядженні, повернеться до України.



У Мінцифри додали, що для виїзду підприємців за кордон запускають нову послугу-відрядження. Подати заявку на виїзд зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи на порталі "Дія".