Україна може розірвати дипвідносини з Іраном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба внесе на розгляд президента України Володимира Зеленського пропозицію щодо розірвання дипломатичних відносин з Іраном.
Про це глава міністерства повідомив на брифінгу 18 жовтня.
Про це глава міністерства повідомив на брифінгу 18 жовтня.
Крім того, міністр заявив, що Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та "почати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій".
Окремо Кулеба наголосив, що Україна готова передати країнам, які бажають зібрати докази використання росією іранських дронів, "мішок доказів у вигляді уламків цих дронів". 17 жовтня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС шукає конкретних доказів будь-якої участі Ірану у війні росії проти України.
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