Україна може розірвати дипвідносини з Іраном

17:04 18 жовтня Київ, Україна





Про це глава міністерства повідомив на брифінгу 18 жовтня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба внесе на розгляд президента України Володимира Зеленського пропозицію щодо розірвання дипломатичних відносин з Іраном.Про це глава міністерства повідомив на брифінгу 18 жовтня.

"Я вношу на розгляд президента Україну пропозицію щодо розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Після того, як Іран став співучасником злочинів на нашій території", – сказав Кулеба.

Крім того, міністр заявив, що Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та "почати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій".

"Ми наполегливо закликаємо Ізраїль відкритися до співпраці у сфері ППО. Не бачимо причин, щоб це не відбувалося, але це не відбувається. Іран – це "червона лінія" для Ізраїлю. Після того, як Іран став співучасником злочинів проти України, я думаю будь-хто в Ізраїлі, хто коливався щодо допомоги Україні — ці коливання мають розвіятися", — сказав Кулеба. Він зазначив, що "такі ж дрони, які нищать Україну, сьогодні націлені на Ізраїль".

Окремо Кулеба наголосив, що Україна готова передати країнам, які бажають зібрати докази використання росією іранських дронів, "мішок доказів у вигляді уламків цих дронів". 17 жовтня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС шукає конкретних доказів будь-якої участі Ірану у війні росії проти України.