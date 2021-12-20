Україна чекає план дій щодо членства в НАТО - Разумков

17:13 22 березень Київ, Україна

На шляху в НАТО вже прийнято низку важливих рішень, які наближують Україну до євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков в ході зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане в штаб-квартирі Альянсу. Про хід зустрічі Разумков в понеділок, 22 березня, повідомив в Facebook.

"Логічним кроком на цьому шляху буде отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Сподіваємося на консенсус серед союзників і надання Україні ПДЧ в найближчій перспективі. Для Верховної Ради посилення співпраці з НАТО - пріоритетне завдання. На жаль, через пандемію коронавірусу довелося відкласти проведення в Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО. Але ми вдячні партнерам, що за пропозицією України погодили її проведення в травні 2022 року", - написав Разумков.

Він підкреслив, що реформування військової сфери та сфери безпеки України відповідно до стандартів НАТО є пріоритетом для влади. За словами Разумкова, Україна вже прийняла низку рішень, які наближують її до євроатлантичної інтеграції, і продовжує рухатися цим шляхом.



Також Разумков зазначив, що Україна цінує рішучу позицію Альянсу щодо анексії Криму та агресії на Донбасі, а також підтримку державами-членами НАТО реформ в Україні.