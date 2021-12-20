Україна чекає план дій щодо членства в НАТО - Разумков

На шляху в НАТО вже прийнято низку важливих рішень, які наближують Україну до євроатлантичної інтеграції.
Про це заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков в ході зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане в штаб-квартирі Альянсу. Про хід зустрічі Разумков в понеділок, 22 березня, повідомив в Facebook.
Він підкреслив, що реформування військової сфери та сфери безпеки України відповідно до стандартів НАТО є пріоритетом для влади. За словами Разумкова, Україна вже прийняла низку рішень, які наближують її до євроатлантичної інтеграції, і продовжує рухатися цим шляхом.
Також Разумков зазначив, що Україна цінує рішучу позицію Альянсу щодо анексії Криму та агресії на Донбасі, а також підтримку державами-членами НАТО реформ в Україні.
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