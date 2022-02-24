Україна заявила про розрив дипломатичних відносин

12:09 24 лютий Київ, Україна

Україна розірвала дипломатичні відносини із Російською Федерацією. Про ухвалене рішення повідомив глава держави Володимир Зеленський на сьогоднішньому брифінгу.

Раніше, 22 лютого поточного року, президент країни поінформував про отримання запиту від МЗС України щодо розриву відносин з Росією.

Президент Росії Володимир Путін у четвер вранці заявив у телезверненні, що у відповідь на звернення керівників республік Донбасу ухвалив рішення щодо проведення спеціальної військової операції.

При цьому президент РФ заявив, що до планів Москви не входить окупація українських територій, а Міноборони агресора спростував, що російська армія завдає ударів по містах України .