Україна закупить 100 високовольтних трансформаторів, частина з них зберігатиметься за кордоном

11:58 04 жовтня Київ, Україна

Україна готується до нових російських атак на енергетичну систему та замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, частина з яких зберігатиметься за кордоном.

Про це пише The Economist.



За словами міністра, зараз українська енергосистема вразливіша, ніж у минулому, оскільки більше немає надлишкових потужностей і мало запасного обладнання.



Він наголосив, що союзники України виділили кошти на підтримку, але процеси закупівлі обладнання повільні.



Видання зазначає, що збитки, завдані російськими атаками на українську енергосистему минулої зими, були величезними. Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року потужності з виробництва електроенергії в Україні скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням росії в лютому 2022 року. Захоплення росіянами ЗАЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, означало, що потужності атомної енергетики впали на 44%.



Завдяки фінансовій та фізичній допомозі союзників українські інженери цілодобово працювали, щоб відремонтувати все, що можуть, до майбутньої зими. Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена всередині країни, а половина – закуплена за кордоном. Імпортні трансформатори зберігатимуть у Польщі та Румунії, доки не буде потрібно застосувати обладнання.



Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна готується до нової атаки на свою енергетичну систему, але оскільки більше немає надлишкових потужностей і мало запасного обладнання, вона набагато вразливіша, ніж минулого року.



За його словами, союзники України виділили гроші, але більшість проходить через міжнародні фінансові організації, а їхні процеси закупівлі обладнання йдуть дуже повільно. Міністр просить партнерів застосувати "підхід до воєнного стану", щоб прискорити справу.



Галущенко наголосив, що одним із важливих покращень порівняно з періодом до вторгнення є те, що Україна тепер підключена до європейської мережі, тому за потреби вона може імпортувати електроенергію.



Він також зазначив, що в українців тепер багатий досвід боротьби з великомасштабними атаками росії, але росіяни теж зробили висновки після "нездатності зруйнувати систему".



Глава Міненерго додав, що найкращим рішенням для забезпечення світлом узимку є достатня кількість систем ППО.