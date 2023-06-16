Україна закупить 300 розвідувальних БПЛА Vector

07:53 01 червня Київ, Україна

Міноборони України замовило 300 додаткових розвідувальних безпілотників середнього радіусу дії типу Vector у німецької компанії Quantum-Systems.



Про це повідомляє пресслужба Quantum-Systems.



"Quantum-Systems, що займається повітряною розвідкою подвійного призначення і забезпечує безпілотниками з кількома датчиками для збору даних державні установи і комерційних клієнтів, сьогодні оголосила про замовлення 300 додаткових розвідувальних безпілотників середнього радіусу дії типу Vector в рамках військової підтримки ЗСУ" - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що це третє замовлення Міноборони України на 300 БПЛА Vector, після двох попередніх замовлень на 105 – у січні 2023 року та 33 БПЛА Vector – у серпні 2022 року.



У Quantum-Systems зазначають, що їхні безпілотники забезпечують "безперервне виявлення цілей супротивника незалежно від погодних умов".



"Використовуючи передові можливості штучного інтелекту, Vector дозволяє Силам оборони України швидко збирати важливі розвідувальні дані та отримувати стратегічну перевагу над противником", – йдеться у повідомленні.



Пресслужба Quantum Systems наголошує на своєму "тісному партнерстві та незмінній підтримці України в постачанні новітніх безпілотників Vector згідно з контрактом Міністерства оборони України".



Також наголошується, що компанія нещодавно відкрила в Україні центр сервісного навчання, підтримки та логістики, який проводить навчання операторів використання та обслуговування системи Vector.