Україна уклала угоду з Туреччиною на товари військового призначення

21:29 14 грудня Київ, Україна

Андрій Таран уклав договір з турецькими компаніями про виробництво на території України військових корветів і турецьких безпілотників для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба військового відомства у понеділок, 14 грудня.



Зазначено, що підписання відбулося в рамках візиту турецької делегації на чолі з президентом Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїлом Деміром.

"Перш за все, мова йде про проєкти, призвані радикальним чином посилити бойові можливості ВМС ЗСУ для підвищення безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні", - йдеться в повідомленні.

За словами Тарана, це перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України.



У жовтні Україна і Туреччина підписали меморандум, де були позначені наміри почати і імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів і всіх видів турбінних двигунів.



Тоді ж Андрій Таран і міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між українським Кабміном і урядом Турецької Республіки.