Україна уклала угоду з Туреччиною на товари військового призначення

Андрій Таран уклав договір з турецькими компаніями про виробництво на території України військових корветів і турецьких безпілотників для потреб ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба військового відомства у понеділок, 14 грудня.
Зазначено, що підписання відбулося в рамках візиту турецької делегації на чолі з президентом Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїлом Деміром.
За словами Тарана, це перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України.
У жовтні Україна і Туреччина підписали меморандум, де були позначені наміри почати і імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів і всіх видів турбінних двигунів.
Тоді ж Андрій Таран і міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між українським Кабміном і урядом Турецької Республіки.
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