Україна захопила велику кількість російських танків, кинутих окупантами, які тікали

15:21 22 вересня Київ, Україна

"Улов" ЗСУ у Харківській області внаслідок успішного контрнаступу, за різними даними, налічує близько 200 танків, серед них і сучасні моделі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на трьох людей, знайомих із ситуацією на полі бою.



За словами одного з них, було захоплено близько 200 танків; щоправда, він не уточнив, скільки з них перебувають у робочому стані чи можуть бути відремонтовані та знову використані на фронті. Це приблизно половина від усіх російських танків, захоплених з початку війни: блог Oryx, який веде рахунок втрат у військовій техніці (враховуються документально підтверджені випадки), оцінює їхню кількість у 386.



За словами іншого джерела Bloomberg, серед танків, що опинилися в розпорядженні ЗСУ, є танки серії Т-80 — це більш нова модель, ніж Т-60 і Т-72, які все більше використовує російська армія через великі втрати в техніці, понесені з початку війни.



Деякі військові експерти навіть вказують, що "в полон" могли потрапити нові російські танки серії Т-90. Роб Лі, старший науковий співробітник американського Інституту вивчення зовнішньої політики, розмістив у Twitter фотографії танка Т-90М з коментарем: «Схоже, українські війська захопили перший російський танк Т-90М».



Це найсучасніша модифікація, яка вперше була представлена публіці на міжнародному військово-технічному форумі «Армія-2018».



Третє джерело Bloomberg назвало кількість захоплених танків "значним".



За оцінкою Ігоря Левченка, керівника секції стратегічного моделювання київського аналітичного центру New Geopolitics, під час контрнаступу в Харківській області Україні дісталося майже 100 танків, які перебувають більш-менш у робочому стані. Але це не скасовує необхідності постачання західних озброєнь. Навіть з урахуванням трофеїв, українській армії, яка наразі налічує близько 1 млн осіб, потрібно набагато більше — «сотні», за словами Левченка, — танків та бронетранспортерів для формування частин, які можуть брати участь у бойових діях.



Щоб завершити війну, Україні «необхідне сучасне озброєння, включно з танками, зробленими в США та Німеччині», наполягає Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України:



Радянські танки, що випускалися в 1950-х — 1980-х роках, не можуть конкурувати з «Абрамсами» та «Леопардами».

Деякі спостерігачі вказують: події в Україні говорять про те, що танки стають застарілою зброєю, пояснюючи це, зокрема, успішним використанням в Україні переносних ракетних комплексів, таких як Javelin, пише Лі. Але списувати танки з рахунків ще зарано, впевнений він: події в Україні та Нагірному Карабаху показують, що вони все ще критично важливі у сучасній війні. Великі ж російські втрати пояснюються помилками у застосуванні танків, поганим плануванням та підготовкою, а також недостатньою підтримкою з боку піхоти, вважає Лі.