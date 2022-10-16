Україна виступила із пропозицією створити "європейський танковий альянс"

11:38 16 жовтня Київ, Україна

Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцю створити "європейський танковий альянс". Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt.

"Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше за артилерію, а також боєприпаси. Це головний пріоритет", - сказав дипломат.

За його словами, десяток країн Європи мають близько двох тисяч таких танків.. Якби вони змогли передати Україні лише десяту частину, вона створила б цілу армію з 200 танків і змогла б швидше звільнити окуповані регіони країни.

Як зазначив Мельник, постачання бронетехніки є одним із пріоритетів військової допомоги для України.

Нагадаємо, представники партії Союз-90/зелені, яка входить до правлячої в Німеччині коаліції, наголосили на необхідності збільшення поставок зброї Україні.