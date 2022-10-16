Україна виступила із пропозицією створити "європейський танковий альянс"

Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцю створити "європейський танковий альянс". Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt.
За його словами, десяток країн Європи мають близько двох тисяч таких танків.. Якби вони змогли передати Україні лише десяту частину, вона створила б цілу армію з 200 танків і змогла б швидше звільнити окуповані регіони країни.
Як зазначив Мельник, постачання бронетехніки є одним із пріоритетів військової допомоги для України.
Нагадаємо, представники партії Союз-90/зелені, яка входить до правлячої в Німеччині коаліції, наголосили на необхідності збільшення поставок зброї Україні.
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