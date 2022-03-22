Україна вийшла з угоди з СНД в галузі туризму через агресію РФ

07:39 24 червня Київ, Україна

Кабмін схвалив вихід України з туристичної угоди з країнами СНД. Зроблено це було через агресію РФ на сході України.



Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 23 червня.



В уряді пояснили, що співпраця в В уряді пояснили, що співпраця в туризмі з іншими країнами, які є сторонами цих угод, вже забезпечується двосторонніми нормативними актами.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що Кабмін вважає недоцільним подальшу участь України в угоді про співробітництво в галузі туризму, яка була підписана в грудні 1993 року, і угоді про Раду по туризму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписану в травні 2012 року.