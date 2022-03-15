Україна вийшла з ще двох угод СНД

16:36 15 червня Київ, Україна

Верховна Рада вивела Україну з двох угод країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), з метою приведення договірно-правової бази в рамках СНД відповідно до сучасних реалій відносин.



Відповідні проєкти законів "Про вихід з Угоди про основні напрямки співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів" (0085) і "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності "(0088) були прийняті в цілому на засіданні ВР у вівторок.



Закон "Про вихід з Угоди про основні напрямки співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів" підтримав 331 народний депутат.



Як наголошується в пояснювальній записці, відповідний проєкт закону розроблено з метою приведення договірно-правової бази в рамках СНД у відповідність з сучасними реаліями відносин.



Ухвалення закону "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності" підтримали 326 народних депутатів.



Прийнятий документ пропонує вийти з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності, укладеної 19 листопада 2010 року в місті Санкт-Петербург і ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року.



Як повідомлялося, принципове рішення про вихід України з СНД було прийнято в березні 2014 року. У 2019 Україна остаточно завершила процедуру виходу з координаційних органів СНД.