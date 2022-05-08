Україна висловила бажання приєднатися до центру НАТО з кібероборони, - РНБО

17:23 04 серпня Київ, Україна

Під час робочого візиту до Таллінна, секретар РНБО Олексій Данилов висловив бажання приєднатися до центру НАТО з кібероборони.



Про це повідомили в пресслужбі РНБО.



Так, 3 серпня делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України здійснила робочий візит до Естонської Республіки, в рамках якого було проведено низку двосторонніх зустрічей з метою розвитку співробітництва між Україною та Естонією в сфері кібербезпеки.



В ході зустрічей сторони обмінялися думками щодо перспектив залучення України до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), що базується в м. Таллінн.



"Від імені секретаря РНБО України Олексія Данилова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - йдеться в повідомленні.