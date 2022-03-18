Україна виконала умови МВФ для отримання другого траншу - Зеленський

07:59 23 жовтня Київ, Україна

Володимир Зеленський в інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги і виклики" заявив, що Україна виконала всі вимоги МВФ для отримання другого траншу.

"Сьогодні економіка так вибудована в Україні, і вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Це правда, люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від МВФ. Я їм вдячний за допомогу, це наш стратегічний партнер", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в цьому році Україна вже отримала один транш від Міжнародного валютного фонду.