Україна виконала умови МВФ для отримання другого траншу - Зеленський
07:59 23 жовтня Київ, Україна
Володимир Зеленський в інтерв'ю "Осінь-2020: перемоги і виклики" заявив, що Україна виконала всі вимоги МВФ для отримання другого траншу.
"Сьогодні економіка так вибудована в Україні, і вона так вибудовувалася, що ми без західних грошей не можемо прожити. Це правда, люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від МВФ. Я їм вдячний за допомогу, це наш стратегічний партнер", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що в цьому році Україна вже отримала один транш від Міжнародного валютного фонду.
"У нас був перший транш, ми очікували другого траншу. Є вимоги МВФ, і я вважаю, що ми зробили все. Це моя думка. Але я вважаю, що як всередині країни, так і ззовні, є люди, які працюють проти України", - додав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі