Україна виходить з угоди СНД в галузі туризму

Набуло чинності рішення Кабміну про вихід української держави з угоди з РФ про співробітництво в галузі туризму.
Про це йдеться в заяві на російському інтернет-порталі правової інформації в середу, 12 травня.
Про це йдеться в заяві на російському інтернет-порталі правової інформації в середу, 12 травня.
Тоді Київ і Москва домовилися про зміцнення і заохочення співробітництва в галузі туризму на принципах рівності, а також міжнародних договорів, учасниками яких на той момент були обидві держави.
Нагадаємо, 31 березня Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про вихід української держави з угоди з Росією про співпрацю в галузі туризму.
У пояснювальній записці до документа про розірвання договору говориться, що вихід з угоди необхідний Україні в зв'язку з припиненням фактичного співробітництва з країною-агресором в сфері туризму.
Зазначалося також, що "перспективи налагодження такої співпраці в майбутньому відсутні".
Нагадаємо, 31 березня Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про вихід української держави з угоди з Росією про співпрацю в галузі туризму.
У пояснювальній записці до документа про розірвання договору говориться, що вихід з угоди необхідний Україні в зв'язку з припиненням фактичного співробітництва з країною-агресором в сфері туризму.
Зазначалося також, що "перспективи налагодження такої співпраці в майбутньому відсутні".
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