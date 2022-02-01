Україна виходить з угоди СНД в галузі туризму

17:42 12 травень Київ, Україна

Набуло чинності рішення Кабміну про вихід української держави з угоди з РФ про співробітництво в галузі туризму.



Про це йдеться в заяві на російському інтернет-порталі правової інформації в середу, 12 травня.

"12 травня 2021 року припинено дію угоди між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співпрацю в галузі туризму, підписаної в Києві 16 липня 1999 року", - говориться в документі.

Тоді Київ і Москва домовилися про зміцнення і заохочення співробітництва в галузі туризму на принципах рівності, а також міжнародних договорів, учасниками яких на той момент були обидві держави.



Нагадаємо, 31 березня Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про вихід української держави з угоди з Росією про співпрацю в галузі туризму.



У пояснювальній записці до документа про розірвання договору говориться, що вихід з угоди необхідний Україні в зв'язку з припиненням фактичного співробітництва з країною-агресором в сфері туризму.



Зазначалося також, що "перспективи налагодження такої співпраці в майбутньому відсутні".